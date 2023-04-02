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教宗方濟各出院次日 將親自主持彌撒儀式

2023/4/2 15:40
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（中央社梵蒂岡1日綜合外電報導）教宗方濟各（Pope Francis）日前因支氣管炎就醫，在出院第2天就準備展開復活節前夕的活動，預定明天在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）主持彌撒儀式。

教宗上月29日因呼吸困難住院，外界擔憂他身體狀況，可能無法參加基督教年曆中最重要的一週系列儀式。

教宗在羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Policlinic）住了3晚，他今天出院時微笑告訴祝福他的信眾說，他將主持棕枝主日（Palm Sunday）儀式，接著是三鐘經（Angelus）祈禱。

儘管教宗的聲音有時微弱，但被問到感覺如何時，教宗兩次打趣道：「我還活著！」

高齡86歲、領導全球13億天主教徒的教宗，過去幾年頻出健康狀況，包括膝蓋問題，讓他只能使用輪椅和拐杖。

在棕枝主日和復活節彌撒期間，預料教宗將保持坐姿，而由紅衣主教在祭壇上主持儀式。

梵蒂岡表示，這是在教宗最近一次生病之前就這樣安排的，因為教宗無法再長時間站立。

教宗29日在聖伯多祿廣場公開接見民眾後感到身體不適，但在服用抗生素之後，病情有所好轉。

教宗於2021年在傑梅利醫院接受結腸手術，這次是在那之後的第2度住院。

教宗在過去一年中健康問題頻傳，因而引發廣泛關注，包括猜測他可能會選擇退休，而不是終生留在工作崗位上。

教宗一再表示，如果健康狀況不佳，他會考慮辭職；但教宗在上個月說，目前他沒有辭職的計畫。 （譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120402

#聖伯多祿廣場
#傑梅利醫院
#教宗
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