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俄軍砲擊烏東6死8傷 烏克蘭誓言繼續為獨立而戰

2023/4/2 22:02（4/2 22:10 更新）
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圖為1日頓內茨克地區，烏克蘭軍人駕駛裝甲運兵車。（路透社）
圖為1日頓內茨克地區，烏克蘭軍人駕駛裝甲運兵車。（路透社）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭政府官員說，俄羅斯軍隊砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡，造成至少6位平民喪命、8人受傷。追悼布查鎮屠殺案1週年，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼說，將繼續為獨立而戰。

●澤倫斯基：俄任輪值主席 象徵安理會權威「破產」

烏克蘭總統澤倫斯基批評，俄羅斯出任聯合國安理會輪值主席國一事堪稱「荒謬」，這表明該機構的權威與公信力已「徹底破產」。

路透社報導，俄羅斯接任安理會主席國。主席國每月輪調，俄國上次輪值這個職務是在去年2月，當時俄軍對烏克蘭發動全面入侵。

澤倫斯基還說，現在是對包括安理會在內的全球機構進行全面改革的時候。

●金與正開砲 批烏克蘭展露核武野心

北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩的胞妹金與正批評烏克蘭總統澤倫斯基策動網路連署，以遂其發展核武的野心。

繼俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週宣布計劃在白俄羅斯部署戰術核武後，烏國總統辦公室網站3月30日出現一份線上請願書，呼籲基輔在烏國領土部署核武，或自行發展核武，以進行武裝。

據規定，一旦連署人數達到2萬5000人，澤倫斯基就必須公開回應。不過截至4月1日下午，該項連署僅吸引611人參加，澤倫斯基辦公室也未就此置評。

●烏克蘭神職人員涉煽動分裂 暫遭居家監禁

烏克蘭一個教會疑與莫斯科有往來，當中一名神職人員已因涉嫌美化俄羅斯侵烏、煽動宗教分裂而遭當局調查，並在聽證會後遭處居家監禁。

路透社報導，基輔當局目前正在取締「烏克蘭的正教會」（Ukrainian Orthodox Church, UOC），理由是它立場親俄且與莫斯科當局合作。烏克蘭的正教會則否認指控。

●布查鎮屠殺案1週年 烏克蘭誓言繼續為獨立而戰

俄羅斯軍隊從烏克蘭布查鎮撤退，當地發現大量平民屍體1年後，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）說，將繼續為獨立而戰。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日下令俄國軍隊全面入侵烏克蘭，到了3月31日，俄軍撤離烏克蘭首都基輔西北方的布查鎮（Bucha），並留下死亡和破壞的痕跡。

●俄軍砲擊烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡 至少6死8傷

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram發文：「俄羅斯人針對康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostiantynivka）進行大規模砲擊。」

他又說，當地有16棟公寓大樓、8間民房、1所幼兒園和一棟政府建築受損。

葉爾馬克發布的照片顯示，當地遭砲擊後有建築物部分被毀，且可看到地面的彈坑。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120402

#烏克蘭
#澤倫斯基
#俄羅斯
澤倫斯基
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