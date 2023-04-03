拜登禁以色列間諜軟體 美情治單位拐彎照用

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）以色列NSO公司的間諜軟體遭揭用於監控傳媒與政商界，拜登政府下令封殺。但紐約時報揭露，美國情治單位以幌子公司、化名等方式與對方簽約，暗地繼續用NSO的諜報工具。

歐美數十家媒體2021年夏天揭露以色列NSO集團的「飛馬」（Pegasus）間諜軟體，被用於監控記者、企業主管、政界與維權人士的手機，恐遭監控對象包含法國總統馬克宏、摩洛哥國王等十多位現、卸任元首。

拜登政府2021年秋天宣布將NSO列入黑名單，稱對方行為「違背美國的國家安全或外交政策利益」，禁止美國企業與對方開展任何業務。但紐時發現，一間充當美國政府白手套的幌子公司2021年11月8日與NSO在美分公司簽約。

根據合約，以色列NSO集團將手中一款利器提供美國政府：一種地理定位工具，可在手機用戶不知情下秘密追蹤世界各地的手機。

紐時認為由一名商人以假名並透過幌子公司與NSO簽約的檯面下交易已屬不尋常，時機點就更耐人尋味，因為簽約前5天，拜登政府才宣布封殺NSO。

紐時指出這份他們首次揭露的秘密合約違反拜登政府的政策，且似乎仍在效期，合約載明「美國政府」是這款定位工具的終端用戶。目前不清楚是哪個政府部門授權這項簽約並可能正在使用這款間諜軟體。

不願具名的白宮官員表示，紐時所揭的這份密約他們還是第一次聽說。國家情報總監（DNI）辦公室發言人也暫不回應，因此簽約時哪些情報或執法機構知情、有無政府單位下令使用、行政部門怎能在違反拜登指示下與問題合約商往來等謎團仍待解。

間諜軟體本身的威力讓民主和威權國家的情報部門、軍隊和執法機構都對它趨之若鶩。即便拜登政府已拿出行動遏止NSO，但一些政府機構恐難以從這些網攻武器的誘惑裡自拔。

美國龐大的國家安全機構裡已有單位購買這些網攻軟體用於對付毒梟，並悄悄讓美國與盟邦加強對這些軟體的掌控。紐時去年揭露聯邦調查局（FBI）2019年就買下NSO最強大駭客工具「飛馬」（Pegasus）軟體的使用權，飛馬軟體可以侵入手機並竊取內容。

紐時發現2021年11月所簽的密約，代表美方的簽約公司名為「埃及豔后控股」（Cleopatra Holdings），但它實際上是設於紐澤新州的美國政府合約商「黎瓦網絡」（Riva Networks）。

FBI兩年前買飛馬軟體時也是以「埃及豔后控股」的名義簽約，黎瓦網絡公司的執行長在2021年簽密約時使用假名，他們代表FBI洽簽的合約就不只一份。

紐約時報表示，他們訪談近40位美以兩國現任與卸任官員、企業高層、科技專家，並檢閱根據資訊自由法（Freedom of Information Act）取得的上百頁政府文獻。（譯者：陳亦偉）1120403