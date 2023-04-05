支援烏克蘭春季反俄攻勢 美再提供逾790億軍備

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）在烏克蘭準備對入侵俄軍發動春季攻勢之際，美國國防部今天公布，再提供烏克蘭價值26億美元（逾新台幣790億元）的軍事援助，包括3套對空監視雷達、反戰車火箭彈和油罐車。

路透社和法新社報導，美國長駐北大西洋公約組織（NATO）代表史密斯（Julianne Smith）昨天說，「我們確實預期，烏克蘭未來數週將發動他們某種的春季攻勢」。

美方今天公布的軍援有21億美元來自「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）的經費，美國總統拜登政府得以動用這些經費，向國防業者採購軍備而非動用美國的庫存品。

援助倡議出資的軍購包括為美國及盟邦供應烏克蘭的國家先進防空系統（NASAMS）添購彈藥，並採購精準空射彈藥、前蘇聯的冰雹式（GRAD）火箭炮、反戰車火箭彈，裝甲突擊架橋系統和105輛油罐車，同時包括訓練和保養經費在內。

其餘5億美元來自「總統撥款權」（presidential drawdown authority）的經費；根據「總統撥款權」，拜登總統可緊急動用美國庫存武器。

這部分軍援包括6種型號的彈藥，諸如愛國者（Patriot）防空系統的彈藥、戰車彈藥以及高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

德國和葡萄牙承諾提供烏克蘭的豹2（Leopard 2）式主力戰車已送抵烏克蘭，今天美國宣布提供的軍援則包括61輛重油罐車以及戰車等重裝備故障的修復車。

自2022年2月24日以來，美方已承諾為烏克蘭提供352億美元以上的安全援助。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120405