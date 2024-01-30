西西里島2021年測得攝氏48.8度 締造歐洲最高溫

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（中央社日內瓦30日綜合外電報導）聯合國氣象機構世界氣象組織今天認證，義大利西西里島2021年測得的攝氏48.8度，為歐洲有史以來最高溫紀錄，並警示將出現新的極端氣溫。

法新社報導，世界氣象組織（World Meteorological Organisation, WMO）表示：「由大氣科學家組成的國際專家小組，已認證義大利西西里島（Sicily）敘拉古（Syracuse）自動氣象站測得的氣溫。」

世界氣象組織說，相較於先前1977年7月10日在希臘城市雅典（Athens）和埃萊夫西納（Elefsina）測得的歷史最高溫攝氏48度，2021年8月11日的灼熱高溫高出近攝氏1度。

世界氣象組織氣候與天氣極端事件調查員切爾韋尼（Randall Cerveny）教授表示：「未來，歐洲可能會出現更嚴重的極端事件，的確很有可能。」

「這項調查顯示，世界特定地區持續創下高溫紀錄的趨勢令人憂心。」

由於人為排放導致地球升溫，歐洲升溫速度約為世界平均水準的兩倍—與前工業時代相比，過去5年升溫達攝氏2.2度。（譯者：王嘉語/核稿：徐崇哲）1130130