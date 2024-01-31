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蒲亭潛在挑戰者 反戰人士納德茲丁通過連署爭取參選

2024/1/31 21:42
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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）法新社記者今天看到，批評克里姆林宮人士納德茲丁（Boris Nadezhdin）已經提交登記參選3月總統大選所需文件。

法新社報導，有人看見納德茲丁向俄羅斯中央選舉委員會遞交連署書，中選會將審查申請並決定他是否可以參選。

納德茲丁是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的潛在挑戰者，他因承諾結束與烏克蘭衝突而一舉成名，上週他宣布自己通過10萬份連署書的登記門檻。

在過去30年裡，納德茲丁一直投身俄羅斯政壇，在莫斯科郊外的多爾戈普魯德內鎮（Dolgoprudny）擔任過議員，並短暫擔任俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議員。

當納德茲丁在莫斯科郊外的簡樸公寓會見法新社記者時，他承認自己不太可能被允許挑戰蒲亭或出現在國家電視台上。

然而，60歲的他呼籲停止烏克蘭衝突，這讓全國各地俄羅斯人爭相為他的參選而連署。

俄羅斯中央選舉委員會必須在受理申請後10天內做出決定，期間將查核所提供連署書的「真實性」。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130131

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