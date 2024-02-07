共和黨內華達州初選「以上皆非」勝出 海利臉上無光

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（中央社拉斯維加斯6日綜合外電報導）共和黨內華達州初選結果出爐，前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）的得票率，遠低於「不選擇上述候選人」這個選項，使海利臉上無光。這是海利第3度在州的黨內初選中落敗。

法新社報導，這項初選結果對共和黨提名總統候選人不具實際影響，因為只有角逐黨團會議（caucus）選舉的候選人才有機會爭取內華達州的黨代表票，以進軍7月共和黨全國代表大會（Republican National Convention）。這是因為內華達州政府與共和黨內華達州黨部（Nevada Republican Party）意見分歧所致。

共和黨屆時將正式提名總統候選人，以在11月5日的大選中挑戰民主黨籍的現任總統拜登。

內華達州第2次投票是8日登場的黨團會議，由挺川普的共和黨內華達州黨部主辦，只有川普1人參選。這意味川普篤定將在8日贏得內華達州的26張黨代表票。

共和黨內華達州黨部拒絕遵守2021年通過的州法。根據新州法，州政府將舉辦初選，取代原本由政黨黨團舉辦初選的舊有模式。不過，共和黨人士反對州法，並持續遵循過往的黨團初選模式。

州黨部去年還規定，任何參加今天初選的候選人皆不得參加黨團會議，意味海利無望爭取該州26張黨代表票中的任何1張。

今天的敗選對海利是另一大打擊。她在愛荷華州和新罕布什爾州的提名爭奪戰中，連續敗給川普。她在家鄉南卡羅來納州本月稍晚舉行的初選中，預料也將輸給川普。

在初選結束後的2個多小時官方計票中，海利的得票率僅32%，「不選擇上述候選人」選項的得票率則達到逾61%。

川普並未參加今天的初選，川普的競選團隊鼓勵支持者投票反對海利。

最新公布的民調顯示，繼兩周前在新罕布什爾州初選擊敗海利後，川普顯然將贏得南卡羅來納州初選，這個結果可能迫使海利退出共和黨初選，即使她矢言奮戰到底。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130207