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歐盟達成協議 訂首部打擊暴力侵害婦女行為法律

2024/2/7 20:02（2/7 20:30 更新）
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圖為位在布魯塞爾的歐盟總部。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
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（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）歐洲議會（European Parliament）及官員表示，歐洲聯盟成員國和議員今天就歐盟首部應對暴力侵害婦女行為的法規達成協議。

法新社報導，這項法律旨在保護歐盟27個成員國的婦女免受性別暴力、強迫婚姻、女性割禮和網路騷擾。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為紀念國際婦女節（International Women's Day），於2022年3月8日首次提出這項重大立法。

歐洲議會愛爾蘭籍議員費茲傑羅（Frances Fitzgerald）在聲明發出後於史特拉斯堡告訴媒體記者：「這是整個聯盟發出的明確訊息，也就是我們嚴肅對待針對女性的暴力行為。」

瑞典籍議員殷契爾（Evin Incir）則表示：「這是整個歐盟的婦女30多年來持續要求的法令。」

主管價值和政策透明的歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）在社群媒體寫道：「這是有史以來首次將廣泛存在的網路暴力形式，如未經同意散布私密影像，定為犯罪行為。」

該文本將歐盟各地的網路跟蹤、網路騷擾，及煽動網路仇恨和暴力行為定為犯罪。

然而，其中並不包括對強姦的共同定義，這是在談判中最具爭議的一點。

歐洲議會在聲明中表示，儘管這項文本並未包含對強姦的定義，成員國將致力於提高人們的意識，即未經同意的性行為應被視為刑事犯罪。

歐洲議會和包括比利時、希臘和義大利在內的至少十幾個歐盟國家都希望將強姦的定義納入。但包括法國、德國和匈牙利等十幾個國家反對這樣做，認為歐盟在這項問題上沒有權限。（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1130207

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