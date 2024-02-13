歐盟為動用俄央行資產開路 要求孳息另立帳戶

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（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）歐盟為合法動用俄國央行遭凍結資產開路，要求持有逾百萬歐元俄國遭凍資產的中央證券保管機構，必須將其孳息收入另行存放，以待歐盟設立可用來援烏的機制。估計未來4年這批孳息可達約150億歐元。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）昨天傍晚達成前述決定，並透過新聞稿表明此係為將來可能建立的援助烏克蘭財務機制舖路。

歐盟1日臨時高峰會通過設置「烏克蘭機制」（Ukraine Facility），以2024至2027年為期，一次框列500億歐元（約新台幣1.7兆元）以協助烏克蘭戰後重建，當時便提出若能合法動用被凍結在歐盟國家的俄羅斯中央銀行資產孳息，就會納入此機制。

目前歐盟和美國、日本等其他七大工業國家（G7）共約凍結了3千億歐元的俄國央行資產，其中2千億歐元在歐盟，最大宗在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear Bank）。

據「歐洲動態」（EurActiv）報導，目前歐洲清算銀行已將這批凍結資產在比利時的稅項特別標註投入比國政府管理的援烏專用基金。在歐盟新規定下，該批資產的收入也將與本金分開處理，但此規定不溯及既往。

歐盟官員估計，在「烏克蘭機制」運作的未來4年內，前述百萬歐元以上凍結資產的收入將可達150億至170億歐元之間。

與歐盟國家只計畫動用俄國資產的收入不同，美國、英國、日本和加拿大等其他G7國家則想沒收全部境內遭凍結的俄國央行資產。「歐洲動態」指出，歐盟認為此舉法律風險太高，並擔心持有歐元的投資人將會出逃以避免未來被沒收，造成歐元動盪。

此外，俄國政府也可能採取報復，將西方國家放在俄國的資產沒收，據「路透社」（Reuters）先前報導，相關資產估約2880億美元（約新台幣9兆元）。（編輯：陳慧萍）1130213