更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國快艇越界闖金門海域 拒檢蛇行翻覆釀2死
首頁 / 國際

The Body Shop英國業務宣布破產 2000員工恐失業

2024/2/14 18:18（2/14 18:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
The Body Shop店面招牌。（路透社）
The Body Shop店面招牌。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦13日綜合外電報導）擁有近50年歷史的知名護膚品牌美體小舖（The Body Shop）的英國業務已進入破產程序，2000名員工面臨失業風險。

綜合法新社和路透社報導，美體小舖已委託FRP Advisory的金融專家來監督管理，試圖挽救公司的部分業務。

FRP在聲明中寫道：「今天美體小舖的董事任命FRP的萊特（Tony Wright）、羅利（Geoff Rowley）和馬西（Alastair Massey）為該公司英國業務的聯合管理人。」

「採取此措施可以提供穩定、靈活和安全性，找到確保美體小舖未來發展，以及重振這個經典英國品牌的最佳方式。」

美體小舖由已過世的環保主義者和人權活動家羅迪克（Anita Roddick）於1976年創立，以推廣天然、符合道德標準的產品和反對動物實驗而聞名，是英國家喻戶曉的品牌，但自2006年出售給法國化妝品巨頭萊雅集團（L'Oreal）後多次易主。

美體小舖在英國約有200家門市，約占70多國3000家門市的7%。全球直營店約有1萬名員工，另有加盟店1.2萬名員工。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1130214

#法新社
#英國
#破產
延伸閱讀
eBay裁員9% 千人丟飯碗亞馬遜再出手裁員 Buy with Prime部門砍約5%貝登古麥爾斯榮登首位千億美元女富豪 家族坐擁萊雅集團百大奢侈品企業2022年銷售3470億美元 年增13.4%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14