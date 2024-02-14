The Body Shop英國業務宣布破產 2000員工恐失業

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）擁有近50年歷史的知名護膚品牌美體小舖（The Body Shop）的英國業務已進入破產程序，2000名員工面臨失業風險。

綜合法新社和路透社報導，美體小舖已委託FRP Advisory的金融專家來監督管理，試圖挽救公司的部分業務。

FRP在聲明中寫道：「今天美體小舖的董事任命FRP的萊特（Tony Wright）、羅利（Geoff Rowley）和馬西（Alastair Massey）為該公司英國業務的聯合管理人。」

「採取此措施可以提供穩定、靈活和安全性，找到確保美體小舖未來發展，以及重振這個經典英國品牌的最佳方式。」

美體小舖由已過世的環保主義者和人權活動家羅迪克（Anita Roddick）於1976年創立，以推廣天然、符合道德標準的產品和反對動物實驗而聞名，是英國家喻戶曉的品牌，但自2006年出售給法國化妝品巨頭萊雅集團（L'Oreal）後多次易主。

美體小舖在英國約有200家門市，約占70多國3000家門市的7%。全球直營店約有1萬名員工，另有加盟店1.2萬名員工。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1130214