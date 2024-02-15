日媒：日韓領袖擬3/20會談 一同看道奇開幕戰

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（中央社東京15日綜合外電報導）日媒報導，多名日韓外交消息人士昨天透露，日本首相岸田文雄正在評估3月20日訪韓，與南韓總統尹錫悅舉行會談，並可能一同觀看美國職棒大聯盟MLB道奇隊與教士隊的開幕戰。

共同中文網報導，這是領袖之間互訪「穿梭外交」的一部分，若岸田此次成行，將是2023年5月之後再度訪韓。

而日籍「二刀流」球星大谷翔平加盟的洛杉磯道奇隊，與投手達比修有效力的聖地牙哥教士隊，3月20日將在南韓首爾打海外開幕戰。日韓領袖屆時有可能一同觀賽。

岸田與尹錫悅預料在會談中，確認加強日美韓三方合作因應北韓核武與飛彈開發。

另外，報導預測，岸田可能就北韓綁架日本人問題，要求南韓提供協助。兩人也可能提及南韓法院日前就「前徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）的官司，判決日本企業賠償等議題。

日本國會3月底適逢2024年度中央政府總預算案審議尾聲；而南韓今年4月將舉行國會選舉。消息人士指出，「兩位領袖將衡量政治性風險，做出最後判斷」。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1130215