潮濕冬季風暴再來襲 加州恐迎來洪水加冰雹

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）美國加州面臨一系列潮濕冬季風暴後，最新一場風暴於今晨威力增強。氣象預報員示警，隨著這個天氣系統未來幾天南移，恐出現洪水、冰雹、強風，甚至是短暫龍捲風。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）舊金山辦公室氣象學家莫多克（Brayden Murdock）表示，隨著17日晚間溫和的冷鋒昨天被更強大的風暴取代，奧克蘭（Oakland）和聖荷西（San Jose）的陣風速度最高達到每小時48公里。

莫多克昨天下午表示：「風來了，而且越來越強，很快就會出現降雨。」

根據美國國家氣象局預報，加州中部沿海地區可能面臨「嚴重洪災」風險，多個地區降雨量預計達到120毫米。隨著風暴向大洛杉磯地區移動，聖露西亞（Santa Lucia）和聖伊尼茲山（Santa Ynez）山脈的局部降雨量可能達到250毫米。

美國國家氣象局沙加緬度（Sacramento）辦公室在舊稱推特（Twitter）的社群平台X示警，加州首府沙加緬度周圍山谷今天可能會因為雷暴出現「短暫的龍捲風、大量小冰雹、大雨、閃電和陣風」。

最新風移動速度預計會超過本月稍早徘徊南加州上空的毀滅性大氣河流（atmospheric river）。這場大氣河流淹沒道路、引發數百起山體滑坡，並造成至少9人喪生。

氣象預報員指出，最新這股冷鋒強到足以造成暴洪和停電等問題。加州各地沿海和山區都已發布暴洪警戒及預警。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130219