人造鑽石巿占飆價格不到天然鑽石一半 升高產業壓力

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（中央社蘇拉特20日綜合外電報導）同樣是閃閃發亮的鑽石，卻有著關鍵差異：開採出來的天然鑽石是超過10億年前生成的；實驗室鑽石則是現代培育，價格不到天然鑽石的一半。

法新社報導，人造寶石正重塑規模890億美元全球鑽石珠寶市場，特別是在印度西部城市蘇拉特（Surat），全球90%的鑽石都在這裡切割和拋光。

印度鑽石交易商Greenlab Diamonds財務主管史密特（Smit Patel）說：「只要顧客親眼見到（人造鑽石），就會出手買下。我相信這是鑽石業的未來。」他是從事鑽石交易的巴特爾家族第3代人。

在史密特的鑽石培育實驗室中，技術人員將「晶種」切片，放入模擬地下深處極端壓力的反應器中。

在史密特那種實驗室內的反應器中注入諸如甲烷等含有豐富碳含量的氣體，讓晶種在高溫高壓下形成更大結晶的原鑽。

這些原鑽隨後送到另一處工廠，由數以百計工人進行設計、切割和拋光。

從鑽石「種子」切片到可嵌入戒指的鑽石成品，史密特的培育團隊只需不到8週時間，就能製造出跟天然鑽石幾乎無法分辨的寶石。史密特說：「這是相同的產品和化學成分，也跟鑽石具有相同的光學性質。」

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根據最新公布的產業資料，印度人造鑽石出口額於2019年至2022年間增加2倍，2023年4月至10月則增加25%，高於前一年同期的15%。

紐約產業分析師辛尼斯基（Paul Zimnisky）告訴法新社，按價值計算，實驗室培育寶石的全球市占率已從2018年的3.5%飆升為2023年的18.5%，今年很可能超過20%。這對受地緣政治動盪和需求下滑打擊的鑽石業帶來莫大壓力。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130220