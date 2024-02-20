菲美19日聯合空中巡邏 菲律賓：旨在捍衛南海領土

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（中央社北京/馬尼拉20日綜合外電報導）菲律賓、美國19日進行聯合空中巡邏行動。中國軍方指責菲國在南海「攪局」，隨後菲國軍方回應，菲美進行聯合巡邏，目的是保衛南海領土和國家利益。

昨天多架菲律賓戰機和1架美國轟炸機一起飛越南海。早在1個星期多以前，菲美兩國海軍就因為該地區領土爭議引發的緊張局勢而舉行聯合海上演習。

菲律賓軍方公共事務辦公室負責人崔尼代（Xerxes Trinidad）今天表示，「這是為了增強兩軍的協同作戰能力（interoperability），並強化我們空軍執行捍衛領土、主權權利和國家利益相關任務的能力。」

崔尼代還說，菲國希望與其他盟友及「志同道合的夥伴」進行更多聯合海上活動，以維護印太區域的和平。

中國軍方稍早指控菲律賓拉攏「域外國家」進行聯合空中巡邏，並公開炒作、攪局南海。

解放軍南部戰區宣稱，已組織一線海空兵力密切監控昨天的聯合演習，且部隊將「保持高度警惕，堅決捍衛國家主權」。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1130220