現役空軍在以駐美使館外自焚 傳抗議加薩戰爭

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國官員說，一名空軍現役軍人今天在以色列駐美大使館外自焚；媒體報導他是在抗議加薩戰爭。

根據華盛頓特區消防部門在前身為推特（Twitter）的社群媒體X發布的訊息，緊急救援人員在下午1時之前趕到現場，以回應「以色列大使館外有人著火的通報事件」。

他們到達時發現，負責保護美國政治領袖、來訪的國家元首和其他人的美國特勤局（Secret Service）人員已經撲滅火勢。

消防部門表示，這名男子被送往醫院，「傷勢嚴重、有生命危險」。

空軍發言人向法新社證實這名男子是空軍現役軍人，但沒有提供進一步的細節。

以色列大使館發言人說，沒有工作人員在事件中受傷，他們「不認識」這名男子。

美國媒體報導，這名男子在遊戲實況平台Twitch直播自焚過程，他穿著軍裝，並宣稱自己「不當種族滅絕的同謀」，然後將某種液體澆在身上。

然後，他一邊高喊「解放巴勒斯坦！」一邊自焚，最後倒在地上。

法新社無法立即核實這段影片。「紐約時報」報導，這段影片已從Twitch上刪除。

今天發生這場自焚事件之際，美國各地有愈來愈多示威活動，抗議以色列在加薩的所作所為。以色列目前正在加薩走廊發動軍事行動，報復巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）去年10月7日的跨境突襲行動。（譯者：林沂鋒/核稿：蔡佳敏）1130226

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