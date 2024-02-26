德軍機航展拒中國人參觀 製造商空巴稱改進開放

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（中央社台北26日電）近日新加坡航展期間，一架德國空軍運輸機拒絕中國籍遊客參觀，引發中國輿論批評，製造商空中巴士隨後表示已改進參觀流程確保開放，對此事件表達遺憾。

陸媒環球網25日報導，多名中國網友24日反映，一架隸屬德國空軍的A400M運輸機在參加新加坡航展期間，飛機的工作人員以粗暴的態度拒絕中國籍遊客登機參觀；有德國軍人以及空中巴士公司的工作人員駐守飛機前，他們向排隊參觀的乘客詢問國籍，並表示「中國和俄羅斯國籍遊客不許登機」。

有網友稱，德國軍人還曾對他發起肢體攻擊，另一網友則說拍下了空巴工作人員在鏡頭前趕人的畫面。

在愈來愈多參加航展的中國遊客表示遭遇相同情況後，空巴25日在官方微博發文，指已及時改進參觀流程，確保該架飛機向所有到場觀眾開放。對現場工作造成的不便深表遺憾，感謝大家持續關注與反饋。

空巴並指願繼續與中國合作夥伴攜手，推動中國航空業的高品質發展，在為中歐之間經貿往來樹立典範的同時，為雙方架起溝通交流的橋梁。

不過，報導仍指空巴未回應關於禁止中俄國籍遊客參觀，這種做法是否得到公司或有關方面的授權；另外也認為空巴也未回應工作人員與遊客發生衝突的具體情況。 （編輯：唐佩君/周慧盈）1130226