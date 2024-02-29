麥康奈將辭參院共和黨領袖 愛妻胞妹驟逝反思人生

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天表示，他將於今年11月卸下領袖一職。他透露，會做出這個決定，與愛妻趙小蘭胞妹趙安吉日前車禍驟逝有關。

綜合美國媒體CNBC和美聯社報導，82歲的麥康奈向參院發表演說時，透露求去的計畫。

麥康奈1985年進入參院，是美國史上任職最久的參院黨團領袖，他目前任期到2027年1月，雖有意卸下領袖職務，不過仍打算保留自己在參院的席位。

麥康奈說：「為肯塔基州服務是我一生的榮幸，領導我的共和黨同僚們是至高無上的榮幸。」

他說：「然而，人生最被低估的才能之一，是知道何時該迎接生命的下個篇章。因此，總統先生和我的同僚們，我今天站在各位面前，告知大家這將是我作為參院共和黨領袖的最後一個任期。」

他說：「這對我們家來說是一段格外艱難的時期。」麥康奈的夫人、前運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）的胞妹趙安吉（Angela Chao）本月11日在德州首府奧斯汀（Austin）近郊一處牧場車禍驟逝。

麥康奈表示：「我們在幾週前痛失小蘭的妹妹安吉。」

「當你失去親愛的人，特別是那麼年輕的生命，悲傷的過程中一定會伴隨內省。」

麥康奈去年夏天兩度在記者會上短暫僵滯、無法與記者言語，幕僚後來淡化此事。

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曾在參院與麥康奈共事逾20年的總統拜登透過聲明表示：「很榮幸這麼多年來，我和我的朋友麥康奈能抱持善意共事，即使我們在政治上有許多分歧。」

聲明寫道：「在他擔任（共和黨）領導階層的多年期間，我們總能坦然與彼此交談，並把國家置於自己之上。麥康奈活出美國夢，戰勝了小兒麻痺，成為美國歷史上任職時間最久的參院領袖。吉兒（Jill Biden，拜登夫人）和我祝福麥康奈和趙小蘭一切順利。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1130229