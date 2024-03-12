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法國政府官網遭強烈網攻 親俄駭客團體宣稱犯案

2024/3/12 10:15（3/12 10:29 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）辦公室今天表示，「空前強烈」的網路攻擊鎖定了數個法國政府部門，但已獲控制。「匿名蘇丹」等駭客團體宣稱犯案。

法新社報導，艾塔爾的國防顧問上週剛警告，6月歐洲議會選舉和7月巴黎奧運會可能成為「重大目標」。

艾塔爾辦公室表示，數個政府單位遭到鎖定，但未提供細節。

艾塔爾辦公室說，「許多部會」從昨天就「遭到鎖定」，對方「利用類似技法，但空前強烈」。

安全消息人士告訴法新社，這波攻擊「目前未歸因於俄羅斯」。由於自烏克蘭遭到俄羅斯侵略以來，法國力挺烏克蘭，對許多人來說，俄國是明顯的嫌疑犯。

艾塔爾辦公室還說，「危機小組已啟動以部署反制措施」，意味著這些攻擊對大部分單位的影響已減緩，官網登錄已恢復。

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）等專門單位已在「執行過濾措施直到攻擊結束」。

數個駭客組織紛紛在通訊平台Telegram上宣稱犯案，包括自稱「匿名蘇丹」（Anonymous Sudan）的團體宣稱已對法國政府網路基礎設施發動「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS attack）。

這個團體表示，「我們已發動了大規模攻擊…這波損害將很廣泛」，還說「很多不同的政府數位部門已受影響，包括非常重要的網站，還有各自的子網域」。

「匿名蘇丹」據稱總部設在蘇丹，攻擊目標是所謂從事反穆斯林活動的國家和組織，部分跡象顯示這個團體支持俄國，且過去一年曾對瑞典、丹麥和以色列等國家的網站發動攻擊。

數位資訊網站Numerama說，「匿名蘇丹」確切動機「不明」，但也說有紀錄顯示這個團體曾「鎖定被俄國視為敵人」的目標。

根據法新社所見的內部備忘錄，法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）上個月也曾表示他的部會是俄方頭號目標，要求加強保護措施以免遭遇俄方「破壞和網路攻擊」。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130312

#艾塔爾
#法國
#駭客
#法新社
#網攻
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