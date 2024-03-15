美中科技合作協定悄悄延長 美媒：凸顯競爭加劇

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（中央社台北15日電）華爾街日報報導，「美中科技合作協定」在今年2月底到期後，兩國悄悄續簽6個月，並需要較長時間進行更深入的討論，凸顯美中競爭日益加劇，而兩國是最大的科研夥伴和競爭對手，反映關係複雜。

「美中科技合作協定」（U.S.-China Science and Technology Agreement）是1979年兩國正式建交後簽署的第一份協定。

當時中國在科學領域處於落後狀態，美國將該協定視為影響中國行為和發展軌跡的一個途徑。如今美中同時是對方最大的科研夥伴和最大的競爭對手，兩國在量子計算、生物技術和奈米科學等領域爭奪國際領導地位。

報導指出，過去幾十年，越來越多美國機構對與中國合作越來越警惕，「美中科技合作協定」上一次全面續簽是在2018年，續簽了5年，當時川普政府對協定文本進行了修改，以體現美方對中國在智慧財產權方面做法的擔憂。

據報導，去年8月美國決定重新談判新條款，但知情人士說，討論直到美國總統拜登（Joe Biden）與中國領導人習近平去年11月舉行舊金山峰會後才正式開始，並因耶誕和春節假期而受到了干擾。

由於當時美中緊張局勢急劇惡化，雙方最終只勉強續簽6個月。

報導說，協定到今年2月底又到期，美中關係的基調有所改善，但只在協定到期後9天內續簽6個月，凸顯兩國競爭日益加劇。

無論是美國或中國，都沒有公開證實該協議延長。與此同時，兩國正繼續圍繞該協定磋商。

了解兩國討論情況的人士表示，中國希望科學合作總體保持開放，而美國則希望限制合作領域。美國還尋求增加一個「良好意圖條款」，規定聯合研究僅用於和平目的而非軍事用途。

總部設在華盛頓的中美研究中心（Institute for China-America Studies）研究員西蒙（Denis Simon）與談判雙方的官員都有對話。他說，美國在本輪談判中的一個關鍵要求，是保障美國研究人員的人身安全，並保護他們不被任意拘留。

報導指出，美中在爭奪全球技術和軍事優勢的同時，也在努力制定新的接觸和競爭標準。兩國悄悄續簽該協定和需要更長時間進行更深入的討論，凸顯雙方關係多麼複雜。

維拉諾瓦大學（Villanova University）政治學助理教授塞利格松（Deborah Seligsohn）表示，美中雙方必須弄清楚如何在既是共事者、又是競爭者的情況下展開運作和接觸。

報導指出，「美中科技合作協定」的支持者和批評者都認為，該協定沒有跟上兩國關係變化，和兩國各自的戰略優先事項。

批評者表示，在人工智慧（AI）和量子計算等領域，需要更明確區分軍用和民用。在電動汽車、太陽能電池板和電池等清潔技術領域，兩國的貿易緊張關係也日益加劇。

儘管美國對科學和技術採取更加開放的態度有利於創新，但批評者認為，這也令美國未能制定合作的戰略方針，阻止中國在關鍵領域獲得至關重要的能力。而中國已更有意識地從事優先領域的研究。

2023年中國修訂了反間諜法，加強對海量數據的控制，並重新劃定了合法資訊收集的範圍。中國政府後來澄清說，該法並不針對學術研究。

另一方面，美國要求進一步明確數據的獲取、所有權和共享。美國可被公開使用的數據量遠多於中國，中國往往只允許特定項目使用特定數據集。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130315