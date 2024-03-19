歐盟左派領導人：是時候透過談判終結俄烏戰爭

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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）主要左派政治團體領導人今天表示，如今是時候就結束俄烏戰爭一事進行「談判」，支持教宗方濟各（Pope Francis）呼籲基輔當局「舉白旗」的爭議性呼籲。

法新社報導，歐洲左派黨（Party of the European Left）主席拜爾（Walter Baier）說：「我認為幫助烏克蘭人民，意味著現在就要努力結束戰爭。」拜爾上個月被歐洲左派黨選為下一屆歐盟執委會（European Commission）主席候選人。

歐洲議會選舉將於6月舉行，拜爾強調，歐洲左派黨的競選宣言是「絕對譴責俄羅斯的侵略」。歐洲左派黨的26名正式成員包括德國左派黨（Die Linke）、法國共產黨和希臘激進左派聯盟（Syriza）。

但拜爾今天接受法新社等新聞機構組成的「歐洲新聞編輯室」（European Newsroom）聯合採訪時，他表示針對衝突「凍結」的戰線需要採取新方法。

拜爾表示：「我希望歐盟…採取外交努力啟動談判，以實現停火並讓俄羅斯撤軍。」

「在這方面，我完全支持教宗方濟各的說法。現在是結束戰爭的時候了，現在是談判和停止殺戮的時候了。」

烏克蘭已經與來犯的俄軍作戰逾2年，教宗在本月稍早播出的訪問中敦促基輔當局「舉白旗，並進行談判」。

儘管梵蒂岡堅稱「白旗」一詞的意思是停止敵對行動而非投降，烏克蘭政府對此仍憤怒回應，矢言「絕對不會」向俄羅斯投降。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130319