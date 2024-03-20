日本首例 發熱伴血小板減少綜合症人傳人

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本國立感染症研究所昨天宣布，日本國內首度確認蜱媒病毒傳染病「發熱伴血小板減少綜合症」（簡稱SFTS）人傳人案例。被傳染的是1名醫師，經過觀察後身體狀況已逐漸恢復。

日本「讀賣新聞」報導，根據日本國立感染症研究所說法，被傳染的1名20幾歲男醫師，2023年4月負責因應1名被診斷出患有 SFTS 發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）小百科 傳播途徑

蜱蟲叮咬、直接接觸急性期或死亡病患血液或體液。 症狀

蜱蟲叮咬後多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑。主要症狀為噁心、嘔吐和食慾不振等，以及發燒伴隨血小板及白血球減少。少數重症患者因多重器官衰竭導致死亡，致死率約5~15%。 流行地區

中國、南韓及日本皆有確定病例。 預防方法 避免在蜱蟲主要棲息地如草地、樹林等環境中長時間坐臥。如需進入這些區域，應著淺色長袖衣褲、手套及長靴。

衣物及皮膚裸露處可使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的防蚊蟲藥劑。

結束戶外活動後檢查是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除。 資料來源：疾管署 看更多 關閉 的9旬男性病患。

這名醫師在該男性病患死亡後幫忙移除他身上的點滴，不料9天過後，該醫師出現發燒到38度等症狀，並被診斷出感染了SFTS。

報告指出，這名染疫的醫師處理這名病患時戴著口罩與手套，不過並未戴護目鏡。

而該病患與醫師體內的病毒序列經過比對後，研判為同一種病毒，因此這個案例被判斷為人傳人案例。

這名醫師在後續觀察的過程中，身體狀況逐漸恢復。

根據日本厚生勞動省，「SFTS基本上經由蜱感染，不會輕易人傳人，不過可能接觸到病患血液或體液的醫療從業人員，必須做好防疫措施」。

根據衛生福利部疾病管制署官網介紹，「發熱伴血小板減少綜合症」（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, SFTS）是一種新興急性傳染病，主要經由蜱蟲叮咬感染，被疾管署列為第四類法定傳染病。少數重症患者則可能死亡，致死率約5~15%。

中國、韓國及日本也有確定病例，且中、韓均曾報導醫護人員於照顧病患時，因未採行正確的防護措施及未穿著或配戴適當防護裝備，直接接觸病患的血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130320