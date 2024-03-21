瑞士央行調降1碼 已開發國家降息第一槍
2024/3/21 20:28
（中央社蘇黎世21日綜合外電報導）瑞士央行瑞士國家銀行（Swiss National Bank）今天決議調降利率，為2022年6月以來首次降息，同時也是全球第一個降息的主要央行。
法新社報導，瑞士央行今天表示，抗通膨之戰已經發揮作用，瑞士央行決議寬鬆貨幣政策，將主要利率調降1碼至1.5%，並自22日起生效，成為瑞士2022年6月以來首次降息。
前天召開決策會議的美國聯邦準備理事會（Fed）維持利率不變，今天集會的瑞士央行則宣布2022年展開快速緊縮循環以來，首次調整貨幣政策。
瑞士央行在聲明中說：「過去兩年半的抗通膨已經發揮效果，寬鬆貨幣政策才成為可能。」
「數月來，通膨已跌到2%以下，這在瑞士央行視為物價穩定的範圍。」
瑞士央行表示，根據該行預測，未來幾年通膨可能維持在這個範圍內。
僅少數經濟學家預期瑞士央行會降息，以提振受到瑞士法郎升值衝擊的產業。
根據瑞士金融通訊社AWP針對9名經濟學家進行訪調，7人預測瑞士央行將維持利率不變，但有2人預估會降息至1.5%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130321
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