韓國半導體廠員工胎兒患先天疾病 法院首次認定職災

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）曾在三星電子半導體工廠任職的3名女性，以懷孕期間受環境污染導致胎兒罹患先天疾病為由，申請職災認定，經過3年獲得韓國當局通過，這也是韓國除護理人員外，以胎兒損傷申請職災認定成功的首例。

韓國勞務福祉公團表示，15日召開的業務上疾病判定委員會就上述3名女性提出的職災認定審議通過，認為申請者子女的先天疾病確實與申請者工作環境具相當因果關係。這3名女性都曾在孕期間於三星電子半導體工廠擔任操作員。

其中，A女於1995年至2004年9月生產前，共在半導體廠工作約9年，她的孩子在出生前就確診膀胱輸尿管逆流與腎臟單側不發育，10歲確診IgA腎病；B女1991年至2008年間於半導體廠工作約7年7個月，懷孕兩個月後即離職，但孩子出生後確診先天性巨結腸症。

另外，直到懷胎7個月仍在半導體廠工作的C女，她的小孩則確診先天性食道閉鎖症與無腎臟症等疾病，才出生一天就必須接受相關手術。

這3人2021年提出職災申請，韓國產業安全保健公團去年11月審議報告書認為此與業務相關的科學根據不足，但今年卻獲得勞務福祉公團承認。這也是自韓國職災補償保險法修正案去年上路後，勞務福祉公團第2次將胎兒殘疾認定為職災。

加上新法施行前由大法院判決認定職災的4名護理人員案例，在韓國胎兒殘疾獲認定職災案例共計8件。（編輯：高照芬）1130322