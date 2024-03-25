新加坡前部長易華仁涉貪腐案 再增8項新指控

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（中央社新加坡25日綜合外電報導）新加坡貪污調查局表示，前交通部長易華仁（S. Iswaran）今天另被提起8項涉貪腐指控。

新加坡貪污調查局（CPIB）聲明指出，另外的指控涉及易華仁在擔任部長期間，從一名與交通部有業務往來的個人取得價值約1萬8956新元（約新台幣45萬元）的貴重物品。

如今易華仁在此案中，總共面臨35項指控。新加坡是亞洲主要金融中心，政府以清廉、甚少受到貪腐和政治醜聞影響而自豪，而目前新加坡為此案頗受煎熬。

上一次涉及部長級的貪腐案件是在1986年，當時的國家發展部長鄭章遠因涉嫌收賄而遭調查，他在庭審之前自殺身亡。

當地媒體報道，61歲的易華仁否認相關指控，包括於1月18日被起訴的貪腐和妨礙司法公正罪名。若貪污罪名成立，易華仁可能會被處以最高10萬新元的罰款或面臨7年有期徒刑。

易華仁於去年7月落網，據信他從房地產大亨王明星取得價值38萬4340新元的回扣，讓王明星可取得一些商業利益。

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路透社報導，根據費用單據顯示，其好處包括足球比賽與音樂劇的門票、搭乘王明星的私人飛機，以及取得新加坡一級方程式大獎賽（Singapore Formula 1 Grand Prix）的門票。易華仁是大獎賽指導委員會的顧問，當時王明星則擁有舉辦比賽權。

根據8視界新聞網報導，王明星被視為將F1大獎賽帶到新加坡的功臣。2007年，新加坡旅遊局與世界一級方程式賽車（F1）的管理機構國際汽車聯盟（FIA）簽約合作，王明星參與其中協商。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130325