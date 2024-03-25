緬甸軍政府領袖：計劃舉辦選舉 但恐非全國大選

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（中央社仰光25日綜合外電報導）在緬甸軍政府於多處前線遏制叛亂之際，軍政府領導人敏昂萊表示，如果國家局勢和平穩定，當局計劃舉辦選舉，但或許無法舉行全國大選。

路透社今天報導，根據緬甸官媒刊登的敏昂萊（Min Aung Hlaing）專訪文稿，他告訴俄羅斯塔斯社（TASS），軍方仍計劃讓緬甸回歸民主治理。

在訪談中，敏昂萊指出，如果緬甸局勢和平穩定，就算不能依法舉行全國大選，當局也計劃盡可能在有關地區舉辦選舉。

緬甸軍方於2021年發動軍事政變，推翻了民選政府。批評者及西方國家指出，緬甸的選舉將是一場騙局，因為軍事政變爆發以來有超過40個政黨解散，現行規定又十分嚴苛，很難成立新政黨或挑戰軍方代表。

緬甸軍方正面臨1962年發動政變首次掌權以來最大挑戰。青年領導的民主抗爭掀起抗議浪潮，在慘遭軍政府血洗鎮壓後，抗爭演變為武裝反抗運動。

緬甸軍方過去涉入的一些衝突也死灰復燃，包括在北部及東部與少數民族作戰。反對者指控軍方犯下種種有系統性的暴行，但軍方予以否認。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130325