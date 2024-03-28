網路發文批蒲亭侵烏 俄羅斯35歲男子遭判6年徒刑

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（中央社華沙27日綜合外電報導）俄羅斯一間法院今天判處一名男子6年有期徒刑，罪名是在網路上發布譴責俄羅斯入侵烏克蘭的訊息，與此同時，莫斯科正極力壓制公眾對這場衝突的批評。

法新社報導，當地媒體報導，俄羅斯北部科米（Komi）地區一間軍事法庭判處35歲的法拉弗諾夫（Nikolai Farafonov）有罪，理由是「公開煽動實施恐怖行徑」。

檢方表示，法拉弗諾夫在他發布的「影片和訊息」中，號召民眾縱火焚燒徵兵辦公室。

自俄烏戰爭於兩年前爆發以來，俄羅斯已記錄到數十起針對此類場所的縱火襲擊或企圖攻擊事件。

俄國非政府組織「紀念」（Memorial）將法拉弗諾夫稱為政治犯，說他住在科米地區一個小鎮，並在他經營的Telegram頻道公開反對這場衝突。

這個人權組織說，法拉弗諾夫在頻道中特別提到在烏克蘭陣亡的俄羅斯將士，並且批評政治鎮壓、學校裡的傾向克里姆林宮（Kremlin）的「愛國」教育以及其他國內問題。

在此之前，法拉弗諾夫2022年10月因「抹黑」軍隊遭罰款，他當時在網路評論中提到烏克蘭兒童死於俄羅斯刺刀下。

儘管如此，法拉弗諾夫仍繼續發表批評言論，直到去年9月因「號召恐怖主義」被捕。

截至今日，有數以千計俄羅斯人因譴責總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月揮軍鄰國烏克蘭被罰款，還有數以百計人遭監禁。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1130328