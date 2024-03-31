遭大馬逮捕以色列男子 媒體：欲買凶殺人被出賣

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（中央社記者黃自強吉隆坡31日專電）馬來西亞警方27日逮捕以色列男子夏洛姆（Shalom Avitan）。媒體報導，夏洛姆是黑幫成員，出價馬幣50萬令吉（約新台幣350萬元）買凶殺人，遭軍火商出賣而被逮捕。

根據大馬警方調查，夏洛姆持法國護照以觀光客身分於12日入境，先後下榻3間旅館。警方27日突襲逮捕他，發現一本以色列護照，起出6把槍械與200發子彈，其中3把裝滿子彈。警方另逮捕3名涉案犯罪嫌疑人。

大馬的新海峽時報（New Straits Times）、中國報今天報導，這名男子是夏洛姆，擁有法國和以色列護照，今年38歲。

根據報導，夏洛姆表示是被軍火商出賣才會遭大馬警方逮捕，赴大馬的目的是尋仇，並非以色列情報機構摩薩德（Mossad）的情報員。

報導說，夏洛姆是以色列的黑幫成員，要殺害敵對幫派分子艾朗（Eran Haya）；由於住家遭敵對幫派於3月中旬投擲手榴彈，攻擊並傷害前妻，他才想要刺殺報復，沒想到被軍火商出賣。

大馬媒體說，夏洛姆涉嫌提供50萬令吉買凶殺人，警方也向法國大使館確認他的身分。

馬來西亞一向支持巴勒斯坦，以往曾有哈瑪斯集團（Hamas）成員在大馬遭伏擊身亡，因此讓這起持法國護照入境的以色列男子被捕案具高度敏感性。

大馬警方不排除這名男子是以色列摩薩德情報員，計劃刺殺在大馬的哈瑪斯成員。（編輯：郭中翰）1130331