印度選前朝野交鋒 聚焦與斯里蘭卡過往領土爭議

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（中央社新德里1日綜合外電報導）印度與斯里蘭卡附近的「卡恰提烏島」近來成為印度選戰敏感話題，總理莫迪及其政黨指控在野對手國大黨過去執政時抱持妥協態度，讓出島嶼主權，損害印度漁民的權利。

印度與斯里蘭卡從英國獨立後，位於兩國之間海域的卡恰提烏島（Katchatheevu）掀起領土爭議，直到1974年印度時任國大黨（Congress）籍總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）的政府與斯里蘭卡簽署協定，承認斯里蘭卡擁有該島主權。

路透社報導，1974年，印度與斯里蘭卡簽署確立兩國海洋邊界的協定，賦予斯里蘭卡這座島嶼的主權。1976年，雙方達成另一項協定，禁止印度漁民進入島嶼週邊海域。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天表示，1976年簽署協定後，斯里蘭卡過去20年來拘留超過6000名印度漁民，並扣押1175艘印度漁船。

卡恰提烏島位於分隔印度與斯里蘭卡的巴克海峽（Palk Strait），面積115公頃，距離印度海岸33公里。

莫迪（Narendra Modi）昨天指控，當年執政的國大黨「麻木不仁地」把這座島嶼讓渡出去。

莫迪在社群媒體X平台發文說：「削弱印度的團結、完整性及利益，是國大黨75年來的工作方式。」

國大黨主席卡爾基（Mallikarjun Kharge）則回應，1974年協定是「奠基於善意」，並暗指莫迪是為了即將於19日登場的國會大選，才做出前述發言。

卡爾基指出，莫迪政府的檢察總長早在2014年就告訴最高法院，印度若想自斯里蘭卡手中奪回這座島嶼，「勢必得發動戰爭」。儘管如此，莫迪仍在大選前夕提起這項敏感議題。

斯里蘭卡總統辦公室及外交部都沒有立即回應置評請求。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130401