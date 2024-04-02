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埃及總統塞西第三任期宣誓就職 預計執政至2030年

2024/4/2 21:33（4/2 21:49 更新）
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埃及總統塞西。（路透社）
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（中央社開羅2日綜合外電報導）埃及總統塞西今天宣誓就職，展開他的第三任期。現年69歲的塞西曾任該國軍事首長，於2013年發動軍事政變，自2014年以來擔任總統已經10年，預計這屆任期將執政至2030年。

法新社報導，塞西（Abdel Fattah al-Sisi）對埃及國會發表演說時誓言，將「繼續忠於我的職守，我的眼睛只關注你們和這個國家的利益」。

去年12月埃及總統大選，塞西以89.6%得票率，擊敗3名相對沒有名氣的候選人，此前反對陣營挑戰者已被邊緣化或關押。

2013年，時任埃及民選總統穆希（Mohamed Morsi）遭民眾大規模抗議，被塞西領導的軍方推翻。塞西於2014年首度當選埃及總統，並於2018年贏得連任，兩次得票率皆97%左右。

2019年，埃及國會通過憲法修正案，將總統任期從4年延長為6年，並允許塞西連任。這次將是他的最後一個6年任期，除非他再次透過憲法修正案來延長任期。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130402

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