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北約祕書長提案設3.5兆基金 助烏克蘭對抗俄國

2024/4/3 21:44
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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）外交部長正討論一項為期5年、1000億歐元的援助烏克蘭基金提案之際，北約祕書長史托騰柏格今天說，北約成員國必須保證向烏克蘭長期提供武器。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在布魯塞爾舉行的北約外長會議上說：「烏克蘭有迫切的需求。在我們討論的此刻，提供支援的任何延誤都會對戰場產生影響；因此，我們要改變我們的支持態度。」

「我們必須確保向烏克蘭提供可靠和可預測的長期安全援助，以便我們減少依賴自願捐助，更多地依賴北約的承諾；減少依賴短期贊助，更多地依賴長年承諾。」

外交官和官員說，史托騰柏格已提議設立一個1000億歐元（約新台幣3.5兆元）基金，幫助武裝烏克蘭與俄羅斯作戰。

史托騰柏格說：「莫斯科必須明白，他們無法在戰場上實現目標，也不能坐等我們離開。」史托騰柏格沒有詳細說明他的提議。

北約外交部長將在為期兩天的會議上初步討論這項5年計畫，以便北約能在7月華盛頓峰會之前制訂對烏克蘭的整套援助計畫。

外交官警告，關於資金的來源存在許多問題，這項提案可能會在北約峰會之前發生重大變化。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130403

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