印尼總統當選人訪大馬 安華：實現兩國共同利益

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（中央社記者黃自強吉隆坡4日專電）印尼總統當選人普拉伯沃訪問馬來西亞並會見大馬首相安華。安華今天在臉書發文說，兩人會談討論如何進一步強化大馬與印尼的雙邊關係，實現兩國的共同利益。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨晚抵達馬來西亞，他今天上午赴首相署辦公室與安華（Anwar Ibrahim）會談。

安華今天在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文指出，他與普拉伯沃分享彼此職業生涯經驗，並討論如何進一步強化大馬與印尼的雙邊關係。

安華也說，普拉伯沃的政治生涯和他如出一轍，同樣在被任命為國家領袖之前經歷過各種挑戰。

安華表示，普拉伯沃曾在吉隆坡維多利亞學院接受中學教育。

大馬媒體報導，普拉伯沃訪問大馬期間還與大馬國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）舉行非公開會議。

印尼總統大選2月中旬落幕，並於3月20日完成計票，確認普拉伯沃勝選，安華當時在臉書貼文表示，已向普拉伯沃表達祝賀。安華並說會加強雙邊關係，也要與印尼在東協等相關論壇合作。（編輯：周永捷）1130404