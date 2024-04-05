中國產能過剩將影響全球經濟 葉倫訪中高度關切

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（中央社台北5日電）正在中國訪問的美國財政部長葉倫，出訪前夕對於中國的產業補貼、產能過剩等議題表達關切。分析指出，中國產能過剩的情況干預了全球價格和生產模式，並對全球經濟韌性產生負面影響。

葉倫（Janet Yellen）在前往中國的途中表示，美國政府認真地看待中國針對涉美電動車等關鍵產品供應鏈的扶持行為，且不排除採取額外措施，以保護美國清潔能源產業免受中國投資和產能過剩的影響。

綜合美國之音、路透社、德國之聲報導，美國高度關注中國的產能過剩，因為這個現象正影響美國及全球經濟。

報導指出，葉倫於3月底時在美國喬治亞州參觀一家美國太陽能電池生產商時提到，「中國的產能過剩扭曲了全球價格和生產模式，損害了美國企業和工人，也損害了世界各地的企業和工人，個別企業面臨的挑戰可能導致供應鏈集中，從而對全球經濟韌性產生負面影響」。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員史劍道（Derek Scissors）指出，從過去到現在，電解鋁一直是中國產能過剩的主要領域，然而現在還多了電動車、鋼鐵、造船和太陽能，「改變是，從更傳統的產業轉向新能源產業」。

彼德森國際經濟研究所高級研究員霍夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）認為，中國目前的產能過剩是由政府刺激並得到銀行融資的大量投資結果，「中國幾乎所有資本密集型的製造業都有產能過剩情形，而以前只是少數幾個行業」。

同樣的觀察也出現在研究機構的報告中。

總部在紐約的研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）於3月26日發布的報告，將中國近期一波生產過剩與前次比較。2014年至2016年間中國政府扶植產業造成的過剩，主要集中在晶片等「中國製造2025」策略相關的科技產業，但2020年後幾乎所有製造部門都過剩，包括不具戰略性的鋼鐵、家用冰箱和肥料等等。

報告稱，暫時的產能過剩可能是無害的，是市場週期循環的一部分。但當透過政府干預而得以持續下去時，就會成為一個問題。

報導引述史劍道分析，美國官員一直擔心由於中國政府的扶持，中國製造的商品將以低於市場的價格運往美國，「現在對中國在新能源產業的產能過剩尤其關切，因為拜登政府希望擴大多個新能源領域的生產」。

他建議，應完全禁止進口中國政府補貼最嚴重的產品，而非像以前加徵反傾銷關稅。

霍夫鮑爾則說，美國和其他工業國家可以向中國抱怨，要求中國放緩新投資，並採取強有力的措施刺激國內消費，但「中國看起來不太可能因西方的抱怨而改變其政策」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130405