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斯洛伐克總統選舉 親俄派佩拉格利尼獲勝

2024/4/7 13:19（4/7 13:44 更新）
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斯洛伐克親俄派國會議長佩拉格利尼（前）6日贏得總統決選。（路透社）
斯洛伐克親俄派國會議長佩拉格利尼（前）6日贏得總統決選。（路透社）
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（中央社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦6日綜合外電報導）斯洛伐克民族主義左派政府推派的候選人佩拉格利尼（Peter Pellegrini），今天在總統決選勝出，鞏固了親俄羅斯總理費科（Robert Fico）的政權。

綜合法新社和路透社報導，99.66%選區開票結果顯示，親俄派國會議長佩拉格利尼贏得53.26%選票，親西方的反對派候選人柯爾喬克（Ivan Korcok）則拿下46.73%選票。

斯洛伐克人口約540萬，是歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）一員。

斯國總統並沒有太多行政權，但可以對法律行使否決權，或在憲法法院提出挑戰。鑒於兩位總統決選候選人在俄烏戰爭上的看法南轅北轍，這場衝突引發的分歧順理成章主導了第二輪選戰走向。

48歲的佩拉格利尼力推烏克蘭與俄羅斯展開和平談判；60歲的柯爾喬克則主張，他並不認為烏克蘭應放棄領土來實現和平。

佩拉格利尼並因柯爾喬克支持提供武器給烏克蘭，而把他形容為好戰分子。佩拉格利尼更暗示對手若當選，恐把斯洛伐克軍隊帶進烏國戰場；柯爾喬克否認這項指控。

佩拉格利尼今天在總統大選出線，盟友費科則是去年10月第4度當上總理。費科再度上台後，已把國家外交政策轉向親俄，不僅質疑烏克蘭主權，還呼籲與俄和談。

外界認為佩拉格利尼立場較費科溫和。佩拉格利尼今早表示，他的當選並不代表會急於對外交政策做出重大的根本性變革。

佩拉格利尼稍早在首都郊區羅溫卡（Rovinka）投完票後表示，「這與外交政策的未來方向無關。我也跟另外一位候選人一樣，保證我們（斯洛伐克）將繼續作為歐盟和北約的強大成員。」

佩拉格利尼並在勝選後表示，他的勝利代表政府各項目標將獲得支持，不再面臨一個「反對派、機會主義的權力中心」。他這句話指的是即將卸任的自由派總統查普托娃（Zuzana Caputova）。

他在競選總部表示：「我將成為一名支持政府、改善人民生活的總統。」

柯爾喬克已承認敗選並祝賀佩拉格利尼勝選，但猛烈抨擊佩拉格利尼是靠散播恐懼取勝。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130407

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