斯洛伐克總統決選登場 親俄與親烏派直球對決

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（中央社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦6日綜合外電報導）中東歐國家斯洛伐克今天舉行總統大選決選投票，結果將決定這個歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）成員國是否會更加靠攏俄羅斯。

法新社報導，競爭接替即將卸任自由派總統查普托娃（Zuzana Caputova）的決選候選人，分別是現年60歲的親西方前外交部長柯爾喬克（Ivan Korcok），以及現年48歲、獲得斯洛伐克民粹主義政府支持的疑烏派國會議長佩拉格利尼（Peter Pellegrini）。

由於3月的首輪投票中無人獲得至少50%的選票，因此由柯爾喬克和佩拉格利尼在第二輪投票一決高下。

斯洛伐克投票所於當地時間今日上午7時（台灣時間6日下午1時）開放，晚間10時（台灣時間7日凌晨4時）結束投票，初步結果預計午夜左右出爐。

儘管斯洛伐克總統大致上僅有象徵性權力，但可批准國際條約、任命大法官及否決國會通過的法案，且是國家軍隊統帥。

根據斯洛伐克民調機構「焦點」（Focus）選前做的最後一份民調，佩拉格利尼的支持率為51%，柯爾喬克為49%，兩人勢均力敵。

在斯洛伐克總理費科（Robert Fico）對烏克蘭的主權提出質疑並呼籲與俄羅斯和談後，在這個有540萬人口的國家，俄國全面侵略烏克蘭的議題成為選戰主軸。

佩拉格利尼告訴法新社，斯洛伐克政壇分裂為兩陣營，一派支持不計代價繼續打仗，另一派則訴求展開和平談判，「我屬於後者」。

獲得斯洛伐克反對派擁護、且經常直言批評政府的柯爾喬克，則堅定力挺烏克蘭。他對法新社表示：「俄羅斯聯邦踐踏了國際法，我不認為烏克蘭應該為了實現和平而放棄部分領土。」（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130406