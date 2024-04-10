韓國會選舉投票率創32年新高 在野黨估壓倒性勝利

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國第22屆國會選舉最終投票率達67%，創下32年來新高。各大電視台出口民調結果都顯示，最大在野黨共同民主黨可能拿下近200席次，以「審判政府」論取得壓倒性勝利。

今天投票在傍晚6時結束，各地隨即投入開票工作，KBS、SBS、MBC、JTBC等4大電視台公布出口民調結果皆大同小異，共同民主黨有望延續「巨型在野黨」優勢。截至當地時間晚間10時21分，開票率約43%，民主黨在254席單一選區議員席次初估拿下147席。

早就與黨內同僚守候出口民調結果的共同民主黨代表李在明向媒體表示，會以謙虛的心等待到開票結束。對於記者詢問他對可能以197席獲得壓倒性勝利的看法，李在明並未回覆。

相較於共同民主黨的歡欣鼓舞，國民力量則明顯士氣低落，非常對策委員長韓東勳表示，「雖然國民力量為達成符合民心的政治盡了全力，但出口民調結果令人失望」，也表示會持續關注開票結果與人民的選擇。

據韓國中央選舉管理委員會初步統計，全國具投票權約4428萬名選民中，共2966萬多人參與這次國會選舉投票，投票率67%為1992年第14屆國會選舉（71.9%）以來新高；但較2年前總統大選投票率則低約10個百分點。

明知大學政治系教授申律指出，這次投票率創下32年來國會選舉新高紀錄，可能是「憤怒投票」的結果。因執政黨國民力量與最大在野黨共同民主黨都以「審判論」做為攻擊對方的策略，引起無黨派傾向的中立選民關注。

這次國會選舉首次導入人工檢票程序，除機器分票、計數外，加入人工檢查，開票結束時間預計較往年增加約2小時。韓國中選會在開票完成後，預估11日下午5時開會計算比例代表議員席次。

韓國在2002年導入自動分票機、2013年開放事前投票後，歷年選舉都會出現質疑利用裝置或通訊設備作票的聲音，但多數訴訟結果皆為未舞弊。為減少這類質疑，中選會去年底宣布將新增人工檢票等多項改善方案。（編輯：陳惠珍）1130410