克羅埃西亞執政黨贏國會選舉 籌組政府仍有苦戰

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（中央社克羅埃西亞首都薩格勒布17日綜合外電報導）根據近乎底定的官方計票結果，克羅埃西亞保守派執政黨在今天舉行的國會大選中贏得最多席次，但不足以直接籌組政府，接下來還得面臨艱難談判。

法新社報導，克羅埃西亞國會共151席，超過90%投票所開出的結果顯示，現任總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）所屬的「克羅埃西亞民主聯盟」（Croatian Democratic Union, HDZ）贏得其中60席。克羅埃西亞民主聯盟在2020年前一次大選中拿下66席。

以「克羅埃西亞社會民主黨」（Social Democratic Party of Croatia, SDP）為首的中間偏左聯盟贏得42席。

普蘭科維奇今晨在薩格勒布（Zagreb）告訴支持者說：「克羅埃西亞民主聯盟連續第3次令人信服地贏得國會選舉。」

他說，克羅埃西亞民主聯盟將於18日上午主導跨黨談判，以籌組新政府。

克羅埃西亞社會民主黨領導人葛賓（Pedja Grbin）坦承，選舉結果並非他們樂見，但這「表明人們想要改變」。

他在薩格勒布的黨部說，「一切還沒結束」，並宣布將於18日展開有關選後可能結盟的談判。

右翼民粹主義派的「家園運動」（Homeland Movement）贏得14席，名列第3。

政治分析家西佩克（Tihomir Cipek）告訴Nova TV，籌組新政府「將經歷一段非常艱難的談判過程」。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130418