克羅埃西亞國會大選 政壇死對頭爭奪總理職位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社薩格勒布15日綜合外電報導）克羅埃西亞17日將舉行國會大選，2名多年來主導著克羅埃西亞這個巴爾幹半島國家政治舞台的候選人將爭奪總理職位。

法新社報導，克羅埃西亞的保守派總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）將對決左翼民粹主義總統米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）。

在克羅埃西亞努力應付普遍性腐敗、長期勞動力短缺、通貨膨脹和非法移民等問題之際，這兩位政壇死對頭都承諾將帶來繁榮以吸引選民。

普蘭科維奇是克羅埃西亞任期最長的總理，目前正在尋求第3個任期。他2016年當上總理，並在數月後成為克羅埃西亞民主聯盟（Croatian Democratic Union, HDZ）領導人。此前，HDZ因醜聞聲譽受損，迫使普蘭科維奇的前任辭職。

普蘭科維奇以審慎的風格和反擊針對克羅埃西亞民主聯盟貪汙指控的能力聞名，為這個自獨立以來一直主導克羅埃西亞政壇的民族主義政黨開闢出一條中間路線。

他在這次競選活動中強調帶領克羅埃西亞加入歐洲申根區和改用歐元的政績。

然而，反對派人士試圖把焦點鎖定在克羅埃西亞民主聯盟涉及的貪腐案件。已有多名該政黨的部長因貪腐指控下台、，還有1名代理部長被捕。

另1名候選人米蘭諾維奇聰明、幹勁十足，但也常被認為脾氣暴躁、狂妄，他曾於2011年至2016年擔任總理，正爭取第2次擔任這個職務的機會。

米蘭諾維奇的5年總統任期將於明年1月屆滿，當他宣布將以克羅埃西亞社會民主黨（Social Democratic Party of Croatia, SDP）候選人身分參加今年選舉時令許多人感到驚訝。

儘管克羅埃西亞最高法院裁定他在擔任總統期間不得參與選舉，但他無視這項裁決，在全國各地展開競選活動。

米蘭諾維奇2011年就任總理時，由於不像對手克羅埃西亞民主聯盟受腐敗問題所困，當時45歲的米蘭諾維奇被視為前途無量的年輕政治人物。

但他的政府未能實施亟需的改革，導致酬庸政治和經濟欠佳等問題持續。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130415