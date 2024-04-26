印度大選第2梯次投票登場 爭議言論影響引關注

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（中央社記者林行健新德里26日專電）全球人口最多的國家印度今天舉行國會下議院選舉的第2梯次投票，近1.59億選民將在被指意圖製造族群對立的爭議性言論之下，於88個選區選出屬意的人選。

本屆下議院選舉，印度全國合格選民約有9億7000萬人，號稱世界最大規模民主投票。由於人數眾多，因此分為7個梯次進行，第1梯次於4月19日登場，1億6600萬人的合格選民中，有大約65%出門投票。

第2梯次投票今天進行，合格選民將近1億5900萬人，跨越12省與1個聯邦屬地的88個選區，包括340萬名首投族在內。

由於執政黨「印度人民黨」（BJP）在印度北部地區的票源幾乎已經飽和，需要開拓南部票倉，因此觀光省分克勒拉（Kerala）以及工業大省卡納塔卡（Karnataka）的選情倍受矚目。

克勒拉省和卡納塔卡省現分別由左翼民主陣線（LDF）與國大黨（Congress）執政。

第2梯次選舉原涵蓋89個選區，但其中1個選區的候選人因心臟病發驟逝，導致投票日被印度選舉委員會推遲至5月7日舉行的第3梯次投票。

第2梯次選前不久，印度總理莫迪（Narendra Modi）在一場造勢活動上聲稱，如果國大黨奪得政權，將透過實施遺產稅來重新分配印度人民與「滲透者」的個人財富，即使是女性結婚時配戴的項鍊也是一樣，招致在野陣營的抨擊。

印度自1953年起曾開徵遺產稅，但於1985年廢止。

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由於莫迪提到「滲透者」之際，也同時提到「生更多孩子的人」，因此被廣泛解讀為針對在印度的穆斯林。國大黨指稱莫迪試圖分化印度教徒與穆斯林，另有1萬多人已連署要求選委會對相關言論採取行動。

印度政體採議會內閣制，內閣閣員必須是國會上議院或下議院成員、而總理一般來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。本屆最後一梯次投票訂於6月1日，之後於6月4日統一開票。（編輯：高照芬）1130426