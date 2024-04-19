全球規模最大選舉登場 印度總理莫迪可望3度勝選

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（中央社新德里19日綜合外電報導）世界規模最大的選舉今天在印度展開，總理莫迪（Narendra Modi）在經濟成長、（社會）福利、個人聲望、印度教民族主義等諸多有利條件加持下，尋求歷史性的第3個任期。

路透社報導指，這次選舉由莫迪所屬的「印度人民黨」（BJP）與20多個在野黨組成的聯盟展開對決。這個聯盟承諾增加平權行動、提供更多救濟，並表示有必要挽救民主機制免於莫迪獨裁統治。

印度大選是涉及10億選民的大型活動，將於夏季最炎熱時節、於世界人口最多國家登場。投票將於6月1日結束，並於6月4日計票。

印度選舉分為7個階段，規模最大的一個階段今天進行，全印度21個省和地區，共102個選區的1.66億選民會進行投票。

印度大選19日開始投票，圖為梅加拉雅省一處偏遠村莊民眾投票畫面。（路透社）

印度是目前世界成長最快的主要經濟體。調查顯示，儘管選民對失業、通膨、農村困境等議題深表憂心，但印度人民黨仍將輕鬆贏得多數席位，外界關注的焦點是印度人民黨能否在2019年勝選基礎上進一步擴大及還能增加多少席位。

莫迪在印度人民黨的選舉宣言中寫到：「未來5年，我們將帶領我國成為世界前3大經濟體，對貧困發起最終、具決定性的進攻，開闢新成長途徑，推出新一代改革，並採取一系列措施，採取親民的決策和行動。」

印度人民黨競選宣言和策略主打「莫迪保證」（Modi Ki Guarantee），即莫迪兌現對選民承諾，這種在內閣制體系裡凸顯領導人為重心、總統制的宣傳方式並不多見。

若莫迪勝選，他將成為繼印度獨立後首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）後，第2位連續當選3屆的總理。

莫迪表示前兩個任期只是開胃菜，第3個任期才會是主菜。印度人民黨遍布各城各鎮的宣傳看板，凸顯莫迪一連串成就，包括彰顯印度達成登陸月球南極、打擊貪腐等來吸引選民。

印度民族主義是一個關鍵議題，批評人士指控莫迪政府與印度人民黨歧視境內2億人口的穆斯林，以取悅印度教人士。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1130419