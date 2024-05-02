微軟將投資馬來西亞715億元 協助打造AI基礎建設

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（中央社吉隆坡2日綜合外電報導）全球軟體巨擘微軟（Microsoft）今天宣布將投資馬來西亞22億美元（約新台幣715億元），以協助打造大馬的人工智慧（AI）基礎建設。

法新社報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）目前正進行東南亞三國之旅，這3國包括印尼、泰國和馬來西亞，他這趟行程宣布了在資料中心、AI和雲端服務等一連串投資。

奈德拉在吉隆坡發表的主題演講中表示：「今天，微軟宣布未來4年將投資22億美元，支援馬來西亞的數位轉型，這是微軟在大馬32年來最大單一投資金額。」

奈德拉在演說中提到，這筆資金將協助馬來西亞打造AI和雲端基礎建設，設立一座AI卓越中心，提供多達20萬名大馬民眾AI培訓。

奈德拉說：「我們致力支援馬來西亞的AI轉型，確保能嘉惠所有的大馬民眾。」

「我們在數位基礎建設和技能訓練將協助馬來西亞的商業界、社群和開發者運用最新技術帶動廣泛性的經濟成長和國內各地的創新。」

奈德拉之前已宣布在印尼投資17億美元，本週還宣布將在泰國設立首座區域資料中心，以強化雲端和AI基礎建設。

馬來西亞貿易部長扎夫魯（Zafrul Tengku Abdul Aziz）發表聲明說：「微軟發展必要的雲端和AI基礎建設，輔以AI培訓機會，將大幅強化馬來西亞的數位實力。」

根據微軟官網，微軟1992年起在馬來西亞設立據點運作，目前吉隆坡辦公室員工已經超過200人。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130502