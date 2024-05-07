安全問題 波音星際飛機首次載人飛行延期

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（中央社卡納維爾角6日綜合外電報導）在發現新的安全問題後，美國航太巨擘波音（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）首次的載人飛行，今天在預計發射前約兩小時宣布延期。

法新社報導，「取消」的呼叫響起時，太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）早已在座位上準備升空。然而，工程人員需要時間來調查火箭第二節氧氣安全閥的異常讀數。

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在社群媒體發文寫道：「停止今晚的試飛，正如我先前所說，NASA的優先要務是安全，我們準備好就會出發。」

NASA寄望「星際飛機」測試成功，如此即可在美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船「飛龍號」（Dragon）之外，認證第2艘商用飛行載具將太空人送上國際太空站（International Space Station）。

如果問題獲得解決，下一個可能的發射窗口是明天，之後是10日和11日。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130507