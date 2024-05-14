香港駐倫敦經貿辦人員被捕 涉助港情報機構

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（中央社記者張謙香港14日電）英國當局起訴3人，指他們涉嫌協助香港情報機構，港府就此發表聲明，要求英方就事件提供詳情，而中國外交部駐港公署則譴責英方濫用國安名義，捏造事端。

綜合本地及海外媒體的報導，英國當局起訴3名男子，指他們涉嫌協助香港情報機構，違反當地國家安全法，其中一人與香港駐倫敦經貿辦事處的行政經理同名。

據報導，3人已出庭，但獲准保釋，本月底再訊。

同案中共有11人被捕，除了被起訴的3人外，其餘被捕人士已獲釋，未被起訴。

港府昨晚深夜發表聲明表示，中國駐英國大使館已就此事向英方提出嚴正交涉，而香港特區政府已要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回覆。

聲明指出，香港駐倫敦經貿辦的職責是與當地政府、商界、智庫及不同界別的人聯繫，從而加強香港與當地在不同領域的交流，並且提高當地人士及企業對香港的認識、促進香港的經貿利益。

聲明表示，特區政府已嚴正要求英方公正處理事件，切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。

中國外交部駐港公署也發表聲明，指英方違背國際法原則和國際關係基本準則，羅織罪名，編造所謂案件，對香港特區政府進行無中生有的汙衊抹黑表示強烈不滿和堅決反對。

聲明表示，「英國國家安全法條款定義模糊、執法部門授權寬泛已被世人詬病；英方濫用國安名義，無視基本人權保障，任意逮捕羈押，不僅違背法治精神，更是赤裸裸的政治操弄，其干預香港事務、包庇勾連「反中亂港」分子的險惡用心昭然若揭。（編輯：廖文綺）1130514