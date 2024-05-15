本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

黃循財今晚宣誓就職 新加坡第2位非李氏家族總理

2024/5/15 12:42（5/15 13:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新加坡副總理兼財政部長黃循財（圖）將接替李顯龍，成為新加坡總理。圖為黃循財2022年出席G20財長會議。（路透社）
新加坡副總理兼財政部長黃循財（圖）將接替李顯龍，成為新加坡總理。圖為黃循財2022年出席G20財長會議。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新加坡15日綜合外電報導）新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）今天將接替執政20年的李顯龍，宣誓成為星國60年前獨立以來的第4位總理。

綜合法新社和路透社報導，黃循財

黃循財小檔案

  • 生日：1972年12月18日
  • 政黨：人民行動黨
  • 學歷：美國威斯康辛大學經濟學學士、密西根大學經濟學碩士、哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士
  • 經歷：新加坡COVID-19防疫小組共同負責人、教育部長、國家發展部長、文化、社區及青年部長、國防部兼教育部政務部長
  • 現職：新加坡副總理、財政部長、人民行動黨副秘書長、國會議員
看更多
關閉
將於當地時間晚間8時宣誓就職，正式成為新加坡史上第二位非李氏家族的總理。

51歲的黃循財是一位有美國學士和碩士文憑的經濟學家，是各界眼中的社群媒體愛好者，也是監督政府抗疫小組、有效因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機的領導人。

他在社群平台Instagram向20多萬追隨者形容自己是「書蟲、吉他手和愛狗人士」。

政治觀察家穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）說，黃循財「帶來一個更符合不同世代的領導風格」。

穆斯塔法說：「新加坡的核心原則不會改變，因為這是多年制度下的產物。但我認為，他（黃循財）來自不同的世代，風格會因此有些許的不同。」

即將卸任的李顯龍，父親李光耀是新加坡1965年與馬來西亞分離後的第一位總理，直到1990年才交棒給副手吳作棟。吳作棟擔任14年總理之後，李顯龍於2004年出任第3任總理。

李顯龍卸下總理職務後，將繼續擔任黃循財的國務資政，這個做法不僅吻合過去新加坡卸任總理的慣例，也能延續李氏家族的政治影響力。

李光耀1990年下台後即續留內閣長達21年，起初是國務資政，後來在李顯龍政府擔任內閣資政。

李顯龍上星期發表任內最後一場主要演說時，呼籲星國人民支持黃循財，並強調新加坡一直以來都是靠穩定的政治環境讓長期規劃得以順利進行。

他情緒激動的告訴群眾：「在我準備將新加坡移交給繼任者之際，一股滿足感和完整感油然而生。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130515

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#李顯龍
#新加坡
#總理
延伸閱讀
黃循財將接總理帶領新加坡走出家族政治 形象親民抗疫有功疫情到執政黨議員醜聞連環爆 打亂李顯龍交棒之路黃循財出線接棒李顯龍 率領抗疫流下男兒淚黃循財接棒李顯龍 學者：新加坡政黨機制未注重家族政治
李顯龍
星國總理李顯龍卸任前 籲加強與華文世界聯繫印尼總統佐科威會見李顯龍 期待接班人加強合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：