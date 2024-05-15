黃循財今晚宣誓就職 新加坡第2位非李氏家族總理

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（中央社新加坡15日綜合外電報導）新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）今天將接替執政20年的李顯龍，宣誓成為星國60年前獨立以來的第4位總理。

綜合法新社和路透社報導， 黃循財 黃循財小檔案 生日：1972年12月18日

政黨：人民行動黨

學歷：美國威斯康辛大學經濟學學士、密西根大學經濟學碩士、哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士

經歷：新加坡COVID-19防疫小組共同負責人、教育部長、國家發展部長、文化、社區及青年部長、國防部兼教育部政務部長

現職：新加坡副總理、財政部長、人民行動黨副秘書長、國會議員 看更多 關閉 將於當地時間晚間8時宣誓就職，正式成為新加坡史上第二位非李氏家族的總理。

51歲的黃循財是一位有美國學士和碩士文憑的經濟學家，是各界眼中的社群媒體愛好者，也是監督政府抗疫小組、有效因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機的領導人。

他在社群平台Instagram向20多萬追隨者形容自己是「書蟲、吉他手和愛狗人士」。

政治觀察家穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）說，黃循財「帶來一個更符合不同世代的領導風格」。

穆斯塔法說：「新加坡的核心原則不會改變，因為這是多年制度下的產物。但我認為，他（黃循財）來自不同的世代，風格會因此有些許的不同。」

即將卸任的李顯龍，父親李光耀是新加坡1965年與馬來西亞分離後的第一位總理，直到1990年才交棒給副手吳作棟。吳作棟擔任14年總理之後，李顯龍於2004年出任第3任總理。

李顯龍卸下總理職務後，將繼續擔任黃循財的國務資政，這個做法不僅吻合過去新加坡卸任總理的慣例，也能延續李氏家族的政治影響力。

李光耀1990年下台後即續留內閣長達21年，起初是國務資政，後來在李顯龍政府擔任內閣資政。

李顯龍上星期發表任內最後一場主要演說時，呼籲星國人民支持黃循財，並強調新加坡一直以來都是靠穩定的政治環境讓長期規劃得以順利進行。

他情緒激動的告訴群眾：「在我準備將新加坡移交給繼任者之際，一股滿足感和完整感油然而生。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1130515