阿根廷台日僑民歡慶總統就職 共盼美好和平台灣

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯21日專電）阿根廷僑界20日晚舉辦慶祝第16任總統、副總統就職餐會，僑界、旅阿日本僑團及當地藝術家歌舞歡慶，阿根廷歌手苦練台語，驚喜高唱「愛拚才會贏」，期盼台灣以民主追求和平的道路上持續努力。

520歡慶就職餐會的表演節目展現各國經典文化，像是阿根廷日本沖繩會館帶來日本慶典中的太鼓舞碼、琉球舞蹈、阿根廷歌手選唱西語歌曲大地母親傳達追求世界和平、旅阿僑團的原住民舞蹈和台灣聲樂家選唱台語歌曲出外人，展現對於台灣的祝福和民主和平的念想，現場氣氛感動許多人。

駐阿根廷代表處代表謝妙宏致詞說，台灣的總統選舉向世界展現台灣人民明確堅持民主自由的憲政體制，不受外來勢力影響，而總統就職慶祝大會以「共織台灣，民主前行」象徵總統賴清德將帶領各世代和各族群，將台灣面臨的挑戰，轉化成台灣未來發展的機會。

阿根廷日本沖繩會館會長金城（Rafael Kanagusuku）表示，隨著新總統上任，台灣能持續努力和蓬勃發展，未來台日雙方也會有更多合作機會。

僑務委員楊振壽致詞表示，齊聚一堂也代表大家對台灣的加油和支持，而台灣民主憲政的維持需要靠大家的持續關注。僑務委員葛道爭則高喊「中華民國加油，台灣加油」，呼籲海外僑民同心同力和台灣一起在國際大放異彩。（編輯：韋樞）1130521

超過200人參與阿根廷僑界慶祝中華民國第16任總統及副總統就職典禮餐會，與會民眾以歡喜的心情共同期盼台灣未來和民主自由之路更加蓬勃發展。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年5月21日

阿根廷日本沖繩會館以祭典太鼓舞，歡喜祝賀台灣新任總統賴清德團隊上任，民主道路持續發展。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年5月21日