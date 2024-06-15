俄羅斯轟炸機擅闖領空 瑞典戰機緊急升空驅離

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（中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導）瑞典軍方今天表示，在戰略要地波羅的海哥特蘭島附近，一架俄羅斯蘇愷-24戰鬥轟炸機侵犯瑞典領空，直到瑞典的JAS-39獅鷲戰機緊急升空後，這架俄軍戰機才離去。

法新社報導，俄國蘇愷-24（SU-24）戰鬥轟炸機昨天闖入瑞典領空，此時正是這個北歐國家加入北大西洋公約組織（NATO）滿3個多月，瑞典已經放棄兩個世紀以來的軍事不結盟政策。

瑞典軍方指出：「週五下午，一架俄羅斯蘇愷-24闖入瑞典哥特蘭島（Gotland Island）南端以東的領空，瑞典空軍作戰司令部向這架俄國軍機廣播示警。」

軍方還提到，當對方未聽從，俄國軍機也沒轉向，才由JAS-39獅鷲戰機（JAS-39 Gripen）驅離，整個擅闖領空的過程相當「短暫」。

瑞典空軍司令韋克曼（Jonas Wikman）表示：「俄羅斯的行徑令人無法接受，且足以證明不尊重我國領土完整。」

瑞典的軍事準則認為，誰能控制哥特蘭島，誰就能大致掌控波羅的海（Baltic Sea）的制海權和制空權。

俄羅斯2014年併吞克里米亞半島（Crimean peninsula），促使瑞典開始加強軍力，2022年俄國全面入侵烏克蘭後，致使瑞典做出加入北約的歷史性決策。

俄羅斯軍機上一次闖入瑞典領空發生於2022年3月，當時有兩架蘇愷-24和兩架蘇愷-27（SU-27）侵犯哥特蘭島以東領空，瑞典則升空多架戰機進行攔截。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1130615