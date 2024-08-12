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日本沖繩陸上自衛隊將擴編 擬用美軍設施訓練

2024/8/12 16:16
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本將升格防守西南群島的陸上自衛隊第15旅團，以加強西南地區的國防，並配合擴編計畫在沖繩縣內尋覓訓練場。日媒報導，防衛省正在協調使用沖繩駐日美軍設施當作訓練場地。

「產經新聞」報導，日本急於加強西南地區的國防，計劃2026年度將防守西南群島的陸上自衛隊第15旅團升格為師團。

陸上自衛隊第15旅團的主要部隊駐紮在沖繩縣那霸市，未來升格之後，部隊人員將從現行的2500人增至3000人規模，訓練場預料將不足。

防衛省原定取得沖繩縣宇流麻市一處高爾夫球場舊址，興建陸上自衛隊的訓練場，以因應陸上自衛隊第15旅團擴編，不過因為這個地方鄰近住宅區等原因，遭到地方政府與民眾反對。

防衛大臣木原稔今年4月也對此表明，放棄在高爾夫球場舊址打造訓練場的計畫。木原當時就這個計畫表示，「將以廣泛的視角重新評估（陸上自衛隊的）訓練方式」。

報導指出，防衛省曾評估取得沖繩縣其他場地當作訓練場，不過後來判斷使用既有的美軍設施能更順暢地實施訓練。

不只一名消息人士透露，日本政府正在跟美方協調，欲使用沖繩縣名護市邊野古地區的駐日美軍基地史瓦布營（Camp Schwab），以及沖繩駐日美軍基地漢森營（Camp Hansen）當作陸上自衛隊的訓練場地。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130812

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