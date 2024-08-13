中東情勢緊張 白宮：伊朗可能本週攻擊以色列
2024/8/13 03:11（8/14 07:18 更新）
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）與歐洲國家領導人商討中東緊張情勢之際，白宮今天指出，伊朗可能最快在本週對以色列發動「重大」攻擊。
法新社報導，美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們必須為可能發生的一連串重大攻擊做好準備。」
他還說：「關於可能的時間點，我們跟以色列方面有著同樣的擔憂及預期，可能是在本週。」
柯比發表前述言論之際，美國正派出一支航艦打擊群和一艘導向飛彈潛艦開赴中東地區，以表達對於以色列的支持。
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）及黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）於7月底相繼遇襲喪命，伊朗和真主黨都矢言要展開報復。
另外，拜登和法國、德國、義大利及英國的領導人已經在今天發表聯合聲明，敦促伊朗「解除」攻擊以色列的威脅。（譯者：陳彥鈞）1130813
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