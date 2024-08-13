本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
伊朗以色列衝突
新聞專題
伊朗以色列衝突4/118
首頁 / 國際

中東情勢緊張 白宮：伊朗可能本週攻擊以色列

2024/8/13 03:11（8/14 07:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
白宮12日指出，伊朗可能最快在本週對以色列發動「重大」攻擊。圖為伊朗民眾1日在哈瑪斯政治領袖哈尼雅葬禮上，跟隨著載有遺體的卡車。（美聯社）
白宮12日指出，伊朗可能最快在本週對以色列發動「重大」攻擊。圖為伊朗民眾1日在哈瑪斯政治領袖哈尼雅葬禮上，跟隨著載有遺體的卡車。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）與歐洲國家領導人商討中東緊張情勢之際，白宮今天指出，伊朗可能最快在本週對以色列發動「重大」攻擊。

法新社報導，美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們必須為可能發生的一連串重大攻擊做好準備。」

他還說：「關於可能的時間點，我們跟以色列方面有著同樣的擔憂及預期，可能是在本週。」

柯比發表前述言論之際，美國正派出一支航艦打擊群和一艘導向飛彈潛艦開赴中東地區，以表達對於以色列的支持。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）及黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）於7月底相繼遇襲喪命，伊朗和真主黨都矢言要展開報復。

另外，拜登和法國、德國、義大利及英國的領導人已經在今天發表聯合聲明，敦促伊朗「解除」攻擊以色列的威脅。（譯者：陳彥鈞）1130813

#中東
#拜登
#以色列
#伊朗
#法新社
#柯比
#美國
#哈尼雅
延伸閱讀
加薩戰爭死傷加劇 哈瑪斯要求執行拜登停火計畫以色列、伊朗戰火一觸即發 美潛艦開赴中東區域情勢惡化 以色列同意8/15恢復加薩停火談判市場憂心伊朗可能攻擊以色列 國際油價攀漲中東情勢緊張 伊朗媒體：軍方正在北部演習
柯比
回應籲退選聲浪 白宮：拜登有信心繼續領導盟友夥伴伊朗選出改革派新總統 美官員：不認為政策將改變
哈尼雅
伊朗與真主黨報復威脅下 以色列民眾堅持日常生活王毅與伊朗代外長通電話：哈尼雅遇刺侵犯伊主權
伊朗以色列衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列、伊朗戰火一觸即發 美潛艦開赴中東
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：