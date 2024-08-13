川普X受訪談遭槍擊經歷 馬斯克讚展現堅韌性格

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國前總統川普今天回到舊稱推特（Twitter）的社群媒體平台X接受訪問，生動談及7月13日險遭暗殺的經歷，當時他的右耳遭子彈擦過，億萬富豪馬斯克稱讚川普展現了勇氣。

美聯社報導，共和黨總統候選人川普跟社群平台X所有人馬斯克（Elon Musk）說：「如果我沒有轉頭，我現在就無法跟你說話，儘管我非常喜歡你。」

曾批評川普的馬斯克說，這位共和黨總統候選人所展現的強韌性格，如同他上月遭遇槍擊案時所展現的反應，對國家安全而言至關重要。

馬斯克說：「有的人是真正的硬漢。如果那些人不認為美國總統不好對付，就會為所欲為。」

路透社報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）在槍擊案發生後不久便宣布支持川普。他在2020年大選力挺民主黨籍總統拜登，自那之後立場右傾。

川普說，他打算10月重返攻擊發生地點賓州城市巴特勒（Butler）舉行造勢活動。

兩人對話時，川普一如往常時而埋怨、時而誇大說詞、時而發動人身攻擊，馬斯克有時會從旁鼓動。

川普聲稱，如果他仍擔任總統，俄羅斯就不會入侵烏克蘭，但他沒有提供證據，他還讚揚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩「表現出色」，而他們都是專制強人。

此外，他也對民主黨換下現任總統拜登，改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬參選表達不滿。

川普說，「自從這整個騙局展開以來，她從未接受訪問」，誣指拜登被換掉是一場「政變」。先前，在可能左右11月5日大選結果的決戰州，川普在許多民調均領先拜登，但現在在部分相同的州卻落後賀錦麗。

這場訪問對政策細節著墨不多，川普似乎還讚揚馬斯克開除員工。

川普說：「你裁員的手法最高明。我的意思是，我看了你怎麼做。你走進來，只說了句『你想辭職嗎？』他們就罷工了－我不想提到公司名稱－但他們就罷工了。然後你說：『沒關係，你們全都離開吧』。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130813