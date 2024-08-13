馬斯克專訪川普 獻策成立政府效能委員會抗通膨

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（中央社記者石秀娟華盛頓12日專電）美國億萬富翁、特斯拉執行長馬斯克力挺共和黨總統候選人川普重回白宮。他今天建議川普當選後成立「政府效能委員會」，檢視政府支出是否合理，並表達自己很願意加入。對此，川普立即表示歡迎。

前總統川普（Donald Trump）12日在社群平台X接受馬斯克（Elon Musk）專訪，兩人從川普7月中在賓州造勢幸運躲過槍擊案談起，聊到邊境管理、外交、通膨等議題，暢談2個小時，約有130萬人同時收聽。

關於通膨議題，馬斯克說，通膨來自政府過度支出，政府支出遠超過收入，就要增加貨幣供應，貨幣供應的成長若快過商品和服務的成長，就會引發通膨。他建議成立政府效能委員會，檢視政府支出合理性，減少花費。川普立刻表示歡迎。

談到能源議題，川普說，人工智慧（AI）的進步讓他震驚，要發展AI需要大量能源，美國的能源供應要成長2倍才夠，才能在AI領域和最主要對手中國競爭。他重申要大量開採石油，批民主黨發展風力或其他能源的政策沒有永續性。

川普也重申，他將廢除教育部，以每個學生的教育經費來看，美國是比較高的，但在40個教育最好的國家中，美國排名卻是倒數。他主張，各州自行處理教育政策，全美50州中，有35個州會辦得不錯，有15至20州會跟挪威一樣好。

馬斯克說，有人說他右派，這很荒謬，他生產電動車、發展太陽能電池，對環境是有幫助的。他之前支持民主黨籍的前總統歐巴馬（Barack Obama），歐巴馬參選時，他排隊6小時，只為了等著跟歐巴馬握到手。

馬斯克指出，美國總統拜登（Joe Biden）剛上任時，很多人認為拜登主政會是溫和派政府，但其實不是。民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）如果當選，將會是偏向左派的政府，賀錦麗的父親是信奉馬克思主義的經濟學家。

馬斯克說，他過去對政治不是很積極，他自己是溫和派，或者說稍微偏左的溫和派，他也認為自己是溫和派民主黨。他現在支持川普，他相信川普會讓大家對未來感到樂觀、充滿期待。很多溫和派也都說要支持川普，國家正在關鍵路口，如果走向另一個方向，將會有很大的麻煩。（編輯：周永捷）1130813