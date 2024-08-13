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英國海事機構：葉門附近紅海水域商船回報聞爆炸聲

2024/8/13 15:39（8/13 16:33 更新）
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據一名船長回報，船隻在紅海港口荷台達附近航行時，觀察到遠方海域發生一起爆炸。（圖取自UKMTO網頁ukmto.org）
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（中央社開羅13日綜合外電報導）英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，據一名船長回報，船隻在葉門紅海（Red Sea）港口荷台達（Hodeidah）西南方63海里處航行時，觀察到遠方海域發生一起爆炸。

路透社報導，英國海事安全公司安布雷（Ambrey）通報說，同樣在荷台達西南方63海里處航行的一艘商船則是觀察到有兩起「近距離」爆炸。

獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）自去年11月起持續攻擊葉門周邊海域的國際船舶，以此聲援身處以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭中的巴勒斯坦人。

英國海事貿易行動辦公室和安布雷在通報中均表示，商船與船員皆平安，船隻正航向下一停靠港。

隨後，英國海事貿易行動辦公室又通報另一起發生在荷台達西北方97海里處的事件，並表示正在查證中。

「青年運動」攻擊船隻的行徑，打亂全球貿易航線，招致美國和英國報復性攻擊。船商紛紛改道，遠離紅海與蘇伊士運河（Suez Canal），選擇繞道非洲大陸南端的好望角。（實習編譯：楊智恩/核稿：嚴思祺）1130813

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哈瑪斯
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